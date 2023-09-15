Етить твою, профессор Ломброзо!

d demyr150648 Не соглашусь с автором: нет научности, но рожи противные, как ни крути. Но, интересно, должны или нет внешне проявляться скрытые гнусные зд. уже - свойства личности. Ведь спецслужбы должны иметь некие направляющие ориентиры для выбора и таких агентов? Есть же рекомендованные к руководству признаки сатанизма. Посмотрите хоть на проклятого Ильича! И я прав. Но все же понаучнее надо. А этого - Кузьмичева, ребята, прощать нельзя, надо на эту гниду устроить охоту. Жить ему нельзя! Гнусь!

ИК Иосиф Калинин Чушь какая то! В том то и деле, что предатели, убийцы, садисты живут среди нас, ничем от нас не отличаются. И ни у кого не вызывают никаких негативных ассоциаций до тех пор , пока не проявят себя.