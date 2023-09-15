Как говорится - задним умом все крепки, но вот однако же ловлю себя на мысли, что я в последнее время разглядывая лица персонажей что-либо УЖЕ совершивших, прихожу к выводу - что иначе быть не могло.
Етить твою, профессор Ломброзо!
Комментарии
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d
demyr150648
Не соглашусь с автором: нет научности, но рожи противные, как ни крути. Но, интересно, должны или нет внешне проявляться скрытые гнусные зд. уже - свойства личности. Ведь спецслужбы должны иметь некие направляющие ориентиры для выбора и таких агентов? Есть же рекомендованные к руководству признаки сатанизма. Посмотрите хоть на проклятого Ильича! И я прав. Но все же понаучнее надо. А этого - Кузьмичева, ребята, прощать нельзя, надо на эту гниду устроить охоту. Жить ему нельзя! Гнусь!
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12 час.
ИК
Иосиф Калинин
Чушь какая то! В том то и деле, что предатели, убийцы, садисты живут среди нас, ничем от нас не отличаются. И ни у кого не вызывают никаких негативных ассоциаций до тех пор , пока не проявят себя.
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3 час.
ludmila Cernega
А Пашинян какой-то амебный..... я думаю, он ,вообще, не армянин, а....... и фамилия эта тоже не армянская, то, что "ян", так может и ФренкельЯн тоже армянин!
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2 час.
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