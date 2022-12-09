Мой Дом 21

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  • Горыныч
    Если Вы не верите показаниям вынесенного счётчика, никто не запрещает поставить в доме контрольный счетчик, только кл...С недавнего време...
  • Yvan
    Дерево тоже прослужит дольше бетона?Как видите, не ну...
  • GriG Ms
    когдат прочитал что остатки кофе после варки эт невыносимая кислотная среда для мелких поганцев муравьишек взрасщиваю...Муравьишки, споко...

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