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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генменеджер «Юты» о потолоке зарплат: «Это как большая пицца, каждый получает маленький кусочек, а если кто-то возьмет слишком много, не все смогут поесть»

Генеральный менеджер «Юты» Билл Армстронг высказался о подписании нового восьмилетнего контракта с защитником  Джоном Марино .

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