МВД: паспорт необходимо менять в течение 90 дней при изменении внешности

Согласно информации Главного управления по вопросам миграции МВД России, граждане обязаны заменить паспорт в течение 90 дней при изменении внешности, а также при смене фамилии, имени, отчества, даты или места рождения.
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