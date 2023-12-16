Почему технически совершенный Спейс шаттл, стал нерентабельным и был закрыт

Сегодня о космических кораблях написано много разного материала и проведены сравнения между ними. Однако никто не будет спорить с тем, что вершиной космической индустрии стал американский космический челнок, созданный в последней четверти XX века.
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