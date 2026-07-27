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ИА Реалист

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Движение «Тараканья партия» добилось отставки министра образования Моди

Движение «Тараканья партия» добилось отставки министра образования Моди

НЬЮ-ДЕЛИ (ИА Реалист). 25 июля министр образования Индии Дхармендра Прадхан подал в отставку. Это стало крупнейшей политической победой молодёжного протестного движения «Тараканья джанта парти» (CJP), которое на протяжении нескольких недель требовало его увольнения в связи с утечками экзаменационных материалов и системными нарушениями в системе образования.

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