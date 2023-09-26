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«Барселона» не обыграла «Мальорку» впервые с 2010 года – после 11 побед подряд

«Барселона» не обыграла «Мальорку» впервые с 2010 года – после 11 побед подряд

Команда Хави сыграла вничью в гостях в матче 7-го тура Ла Лиги – 2:2. В последний раз «Мальорке» удавалось избежать поражения от «блауграны» 3 октября 2010 года – тогда команды сыграли 1:1.

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