Экономика Китая: экономист прогнозирует ускорение восстановления китайской экономики

Экономика Китая: правительство находится на верном пути к ускорению краткосрочного восстановления китайской экономики, оставляя при этом пространство для политики для решения структурных проблем, включая чрезмерную зависимость от рынка недвижимости и проблему долга местных органов власти, заявил 18 марта старший экономист.
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