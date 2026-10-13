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Царьград

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Студенты из 15 стран посетили Белоярскую АЭС впервые за 25 лет

Студенты из 15 стран посетили Белоярскую АЭС впервые за 25 лет

Финалисты международного студенческого чемпионата Global HackAtom из 15 стран, включая Казахстан, побывали на Белоярской АЭС в Свердловской области, где осмотрели реакторный зал и блочный пункт управления энергоблоком № 4.

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