Студенты из 15 стран посетили Белоярскую АЭС впервые за 25 лет

Финалисты международного студенческого чемпионата Global HackAtom из 15 стран, включая Казахстан, побывали на Белоярской АЭС в Свердловской области, где осмотрели реакторный зал и блочный пункт управления энергоблоком № 4.
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