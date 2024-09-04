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«Страна»: в соцсетях растут антиукраинские настроения среди поляков

«Страна»: в соцсетях растут антиукраинские настроения среди поляков

Специалисты «Центра противодействия дезинформации» заметили увеличение антиукраинских и пророссийских нарративов среди польской аудитории в социальной сети, которая насчитывает более 20 миллионов пользователей.

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