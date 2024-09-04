«Страна»: в соцсетях растут антиукраинские настроения среди поляков

Специалисты «Центра противодействия дезинформации» заметили увеличение антиукраинских и пророссийских нарративов среди польской аудитории в социальной сети, которая насчитывает более 20 миллионов пользователей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии