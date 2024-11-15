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Сильно похудел: Волонтёры нашли украденного из зоомагазина кота Лучика

Сильно похудел: Волонтёры нашли украденного из зоомагазина кота Лучика

Похищенный из зоомагазина кот Лучик обнаружен на парковке в Москве.Рыжий кот Лучик, которого на днях из зоомагазина украли подростки, обнаружен живым, но сильно похудевшим.

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