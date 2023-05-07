Слово и дело

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Певица Слава разрыдалась на камеру из-за смерти близкого друга

Певица Слава разрыдалась на камеру из-за смерти близкого друга

Певица Слава опубликовала в соцсетях видео, на кадрах которого запечатлена вся в слезах. По виду звезды поклонники поняли, что случилось что-то страшное.

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