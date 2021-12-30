Парламентская газета

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Сенатор Цеков прокомментировал реакцию ЕС на требование России к НАТО

Сенатор Цеков прокомментировал реакцию ЕС на требование России к НАТО

Заявление Евросоюза о том, что требования России по прекращению расширения ЕС и НАТО на восток являются «неприемлемыми»,  характеризует европейскую политику, считает член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT.

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