"Будьте осторожны": духовные лидеры Таджикистана дали советы мигрантам в России

ЯМ

Янина Митусова

За 30 лет мигранты показали себя уже со всех сторон зла/ никакие проведи и увещевания их проповедников « не позорить нацию и показать патриотизм своей родины»- это пустые слова, которые отлетают от мигрантов, как горох от стены. Бутафория, не более. Шли бы они лесом все! На свои исторические родины. Здесь они явно никому не нужны и неинтересны.