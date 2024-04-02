В мечетях Душанбе молились за тех, кто уехал. Ни одного не призвали вернуться на родину, просили лишь "не поддаваться на провокации".
"Будьте осторожны": духовные лидеры Таджикистана дали советы мигрантам в России
Комментарии
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ЯМ
Янина Митусова
За 30 лет мигранты показали себя уже со всех сторон зла/ никакие проведи и увещевания их проповедников « не позорить нацию и показать патриотизм своей родины»- это пустые слова, которые отлетают от мигрантов, как горох от стены. Бутафория, не более. Шли бы они лесом все! На свои исторические родины. Здесь они явно никому не нужны и неинтересны.
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17 час.
Vovan
Всю плесень домой!
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16 час.
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