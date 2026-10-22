Фото: picryl Подготовка морских котиков считается одной из самых суровых в мире. Главный упор инструкторы делают на работу под водой: спецназ учат владеть своим телом в любых условиях.
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