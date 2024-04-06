Православные верующие отпразднуют Благовещение 7 апреля

Православная церковь 7 апреля будет отмечать Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот значимый праздник верующим рекомендуют соблюдать некоторые запреты, включая поминальные службы и венчания, сообщили «Известия».
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