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Православные верующие отпразднуют Благовещение 7 апреля

Православные верующие отпразднуют Благовещение 7 апреля

Православная церковь 7 апреля будет отмечать Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот значимый праздник верующим рекомендуют соблюдать некоторые запреты, включая поминальные службы и венчания, сообщили «Известия».

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