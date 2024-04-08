Сотрудники полиции в Самарской области провели правовую игру «Я дружу с законом» для учащихся общеобразовательного учебного учреждения

Сотрудники ОМВД России по Красноярскому району совместно со Специалистом регионального отделения общероссийского общественно государственного движения детей и молодежи «Движение первых» посетили Районный дом культуры.
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