ХАМАТОВА, ЗЕМФИРА*, МЕЛАДЗЕ МОГУТ ВЕРНУТЬСЯ. ПРОЩАТЬ ИЛИ НЕ ПРОЩАТЬ ЗВЁЗД-БЕГЛЕЦОВ?

НК

Наталья Котельникова

Отлично! Эти предательские, зажравшиеся кривляки ходят по земле русской как ни в чем не бывало, гребут бабло продажной пятой колонны, которая обирает народ, тащит и лоббирует мигрантов на горе простого люда? Как такое можно допустить? Почему эту морду наглую, которая подтверждала шепотом трусливым, что да,да " хероям слава", счастливо подмигивая нацистским ублюдкам, пропускает погранслужба? Это что, нам в наказание? Типа смотрите - вы простые и верные стране НИЧЕГО не значите? Вы отправляйте своих детей воевать, а мы тут миллионы себе песнями заработаем и миллиарды сопрем у вас, дураков-простаков? Так где предатели? Кто? Отвечать за всё кто будет?