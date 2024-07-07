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ХАМАТОВА, ЗЕМФИРА*, МЕЛАДЗЕ МОГУТ ВЕРНУТЬСЯ. ПРОЩАТЬ ИЛИ НЕ ПРОЩАТЬ ЗВЁЗД-БЕГЛЕЦОВ?

ХАМАТОВА, ЗЕМФИРА*, МЕЛАДЗЕ МОГУТ ВЕРНУТЬСЯ. ПРОЩАТЬ ИЛИ НЕ ПРОЩАТЬ ЗВЁЗД-БЕГЛЕЦОВ?

О возвращении в Россию тех или иных "испуганных патриотов" из числа творческой интеллигенции говорят всё чаще.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
вернуться могут, кто ходить на них будет?
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2 час.
НК
Наталья Котельникова
Отлично! Эти предательские, зажравшиеся кривляки ходят по земле русской как ни в чем не бывало, гребут бабло продажной пятой колонны, которая обирает народ, тащит и лоббирует мигрантов на горе простого люда? Как такое можно допустить? Почему эту морду наглую, которая подтверждала шепотом трусливым, что да,да &quot; хероям слава&quot;, счастливо подмигивая нацистским ублюдкам, пропускает погранслужба? Это что, нам в наказание? Типа смотрите - вы простые и верные стране НИЧЕГО не значите? Вы отправляйте своих детей воевать, а мы тут миллионы себе песнями заработаем и миллиарды сопрем у вас, дураков-простаков? Так где предатели? Кто? Отвечать за всё кто будет?
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2 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Вернуться эта мразота хочет не от того, что в сознании что-то поменялось., а только от того, что бабло заканчивается. Нам-то это зачем - умерла, так умерла... Нафуй!
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1 час.

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