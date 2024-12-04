Скверам в Петербурге добавили названий

В городе увековечили имена писателя Мамина-Сибиряка и исследователя письменности майя Юрия Кнорозова Депутаты ЗакСа на заседании в среду, 4 декабря, утвердили 26 новых названий топонимов в городе, внеся их в городской закон о зеленых насаждениях общего пользования.