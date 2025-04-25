В Тамбове определили лучшего водителя такси

В Тамбове завершился региональный этап VII Всероссийского конкурса "Лучший водитель такси в России". В соревнованиях участвовали только водители официальных таксопарков из Тамбова, Мичуринска и других городов области.
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