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Царьград

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Под Челябинском внедорожник сбил четырёхлетнего ребёнка с велосипедом

Под Челябинском внедорожник сбил четырёхлетнего ребёнка с велосипедом

Видео с жуткими кадрами попало в сеть.Страшное дорожно-транспортное происшествие случилось в городе-спутнике Челябинска, шахтёрском Копейске.

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