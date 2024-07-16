Мрачный и беспощадный мир Darkest Dungeon 2 наконец-то можно исследовать на консоля...

Мрачный и беспощадный мир Darkest Dungeon 2 наконец-то можно исследовать на консоляхПосле длительного раннего доступа Darkest Dungeon 2 на ПК, который длился почти два года, продолжению удалось добиться заслуженного признания среди игроков.
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