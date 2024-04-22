Собянин: В обновленных поликлиниках врачи провели 45 млн приемов

Второй этап программы будет закончен до конца 2025 года Врачи обновленных по новым стандартам поликлиник Москвы провели 45 миллионов приемов, как сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.
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