«Дань-Т»: новейший гибридный боеприпас России для ударов по Украине

Россия планирует изготовить около 10 тыс. единиц новейших относительно дешёвых высокоточных гибридных боеприпасов «Дань-Т» для ударов по Украине в 2027 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Пилот рейса Flydu...
- Потерянный рай: ч...
- The Atlantic: Тра...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым