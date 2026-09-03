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Шуфутинский шесть лет не может продать особняк в США, на который потратил 30 млн рублей

Шуфутинский шесть лет не может продать особняк в США, на который потратил 30 млн рублей

Несмотря на капитальный ремонт и внушительный ценник, желающих приобрести трехэтажный коттедж площадью 630 кв.

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