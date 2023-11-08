Сатурн поможет: жизнь каких знаков зодиака кардинально изменится к лучшему в ноябре 2023 Алёна ЮрьеваРасположение планет имеет огромное влияние на нашу жизнь, и ноябрь 2023 года обещает принести радостные перемены для некоторых знаков зодиака.
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