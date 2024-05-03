Анастасия Ракова рассказала о новой рубрике в «МЭШ» со стихами от звезд

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова напомнила жителям Москвы, что проекты столичного образования непрерывно модернизируются и становятся максимально удобными и понятными для школьников.
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