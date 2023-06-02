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В СПбГУ сообщили об увольнении доцента Белоусова за фейки о ВС России

В СПбГУ сообщили об увольнении доцента Белоусова за фейки о ВС России

Ректор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Николай Кропачев подписал приказ об увольнении доцента Института истории Михаила Белоусова, который, по информации вуза, в соцсетях выступил против действий военных России на Украине.

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