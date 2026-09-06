Зачем мотоциклу ИЖ «Лидер» роторный двигатель и почему он так и не пошел в серию

В конце 1980-х в Ижевске создали мотоцикл, который сегодня легко принять за экспериментальную иномарку.
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В Ижевске много чего пытались сделать. Не дали. Задний привод для автомобилей Иж приказал делать лично министр обороны маршал Устинов. Ибо машины предполагались для военки тоже. Орбита с полным приводом ездила и их было довольно много.
просрали полимеры