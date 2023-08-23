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«Торонто» продлил контракт с Мэттьюсом на 4 года и 53 млн долларов. Кэпхит 13,25 млн – крупнейший в НХЛ

«Лифс» объявили о подписании соглашения с 25-летним форвардом на 4 года. Общая сумма контракта – 53 млн долларов.

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