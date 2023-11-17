ВТБ: мошенники начали обманывать россиян через вакансии аналитиков

Мошенники в России начали обманывать россиян, предлагая вакансии финансовых аналитиков. Они просили пройти курсы и вложиться в проект, рассказал РБК начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрий Ревякин.
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