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В Суздале на три дня перекроют улицы в связи с празднованием 1000-летия города

В Суздале на три дня перекроют улицы в связи с празднованием 1000-летия города

Ограничения продлятся с 8 до 11 августа.В Суздале в течение трёх дней будут перекрывать улицы в связи с празднованием 1000-летия города.

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