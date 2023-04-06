Медвежий угол

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Жена Макаревича киевская еврейка Эйнат Кляйн назвала русских недостойными жизни и помощи

Жена Макаревича киевская еврейка Эйнат Кляйн назвала русских недостойными жизни и помощи

 Как говорится - одна сатана Либеральное крыло российской «творческой интеллигенции» напоминает оборотней: вроде бы обычные люди, иногда говорящие даже о высоком, при этом способны моментально превращаться в законченных людоедов.

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