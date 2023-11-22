Россияне подали более 1,5 миллиона заявок на социальную догазификацию

В России заключили более миллиона договоров на социальную догазификацию. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства Александр Новак в ходе правчаса «Об актуальных вопросах развития топливно-энергетического комплекса Российской Федерации» в Совфеде 22 ноября.