Райдер берёт Карла на прогулку по району, серия 4

Стук в дверь раздался в семь утра — настойчивый, без всякого уважения к тому, что Карл Джонсон вернулся домой всего неделю назад после пяти лет отсутствия и до сих пор толком не отоспался.
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