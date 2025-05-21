Выставка известного фотографа Евгения Борисова о дикой природе пройдет в Барнауле

Посмотреть на работы фотографа можно будет на улице Мало-Тобольской Новая выставка "Мать и Дитя" известного фотографа-путешественника Евгения Борисова откроется в Барнауле на улице Мало-Тобольской в преддверии Международного дня защиты – 23 мая.
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