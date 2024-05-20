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Закон, порядок, государство

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На Камчатке окончено расследование уголовного дела о незаконном получении льготной пенсии

Следственным управлением УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому окончено расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.

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