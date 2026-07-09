Сломался смартфон с маркетплейса? Как вернуть деньги по закону

Покупка техники и гаджетов на маркетплейсе давно стала привычным делом. Но что делать, если дорогой смартфон сломался через месяц, а магазин отказывается возвращать деньги? Холодильник «застрял» в сервисе? Товар повредили при доставке? Как быть в таких ситуациях, редакция сайта pravda-nn.