Барнаулец за три дня перевел мошенникам 1,3 млн рублей, чтобы аннулировать кредит

Спустя какое-то время барнаулец понял, что попал в руки аферистов В Алтайском крае мошенники обманули 55-летнего мужчину, заставив его получить на свое имя несколько кредитов и перевести все деньги на "безопасный счет", сообщает региональное МВД.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии