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Экс-разведчик США: Удары ракетами Taurus по Крымскому мосту грозят глобальным ядерным конфликтом

Экс-разведчик США: Удары ракетами Taurus по Крымскому мосту грозят глобальным ядерным конфликтом

Военный аналитик и бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что использование немецких ракет Taurus для ударов по Крымскому мосту может спровоцировать глобальный ядерный конфликт между Россией и НАТО.

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