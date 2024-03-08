Экс-разведчик США: Удары ракетами Taurus по Крымскому мосту грозят глобальным ядерным конфликтом

Военный аналитик и бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что использование немецких ракет Taurus для ударов по Крымскому мосту может спровоцировать глобальный ядерный конфликт между Россией и НАТО.
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