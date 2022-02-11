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Федотов сделал 2-й шатаут подряд на Олимпиаде-2022, отразив 16 бросков в матче с Данией

Вратарь сборной России Иван Федотов не пропустил ни одной шайбы в матче группового турнира Олимпиады-2022 против Дании (2:0).

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