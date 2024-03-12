Дукалис из "Улицы разбитых фонарей" высказался о поведении Смольянинова* и Галкина*

"Народный милиционер" объяснил разброд и шатание в головах его коллег по творческому цеху.62 летний заслуженный артист России Сергей Селин, широко известный своей ролью старшего лейтенанта милиции Дукалиса в сериале "Улицы разбитых фонарей", посчитал нужным прокомментировать поведение артистов, уехавших из России.