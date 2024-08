Castlevania: Dawn of Sorrow, Portrait of Ruin и Order of Ecclesia наконец выбрались с Nintendo DS — анонс и рел...

Castlevania: Dawn of Sorrow, Portrait of Ruin и Order of Ecclesia наконец выбрались с Nintendo DS — анонс и релиз Castlevania Dominus CollectionЯпонский издатель и разработчик Konami в рамках августовского выпуска Nintendo Direct: Partner Showcase анонсировал для ПК и актуальных консолей коллекцию из четырёх игр серии Castlevania, на современных платформах не выходивших.