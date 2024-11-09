Боррель прибыл в Киев с прощальным визитом как глава евродипломатии

Жозеп Боррель 9 ноября прибыл в Киев с последним официальным визитом на занимаемом им посту. В своем аккаунте в соцсети X он отметил, что помощь Украине продолжит быть одной из главных тем на повестке Евросоюза.
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