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Царьград

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Песков анонсировал возможный разговор Путина и Трампа 8 октября

Песков анонсировал возможный разговор Путина и Трампа 8 октября

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что 8 октября возможно состоится телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

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