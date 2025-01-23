У границы! Ударили по скоплению ВСУ: японский-наемник спецназовец уничтожен

Эти населенные пункты не имеют значимой инфраструктуры или стратегических военных объектов, но из-за их близости к границе там сосредоточено большое количество войск и техники, по которым успешно отработали ВКС РФ, сообщает канал «Дневник Десантника».
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