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У границы! Ударили по скоплению ВСУ: японский-наемник спецназовец уничтожен

У границы! Ударили по скоплению ВСУ: японский-наемник спецназовец уничтожен

Эти населенные пункты не имеют значимой инфраструктуры или стратегических военных объектов, но из-за их близости к границе там сосредоточено большое количество войск и техники, по которым успешно отработали ВКС РФ, сообщает канал «Дневник Десантника».

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