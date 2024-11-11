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Политика как она есть

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На Украине пожаловались на незнание о звонке Трампа Путину

На Украине пожаловались на незнание о звонке Трампа Путину

Министерство иностранных дел Украины заявило, что сообщения о том, что Киев был заранее проинформирован о телефонном разговоре между избранным президентом США Дональдом Трампом и главой России Владимиром Путиным, являются ложными.

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Комментарии
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Виктор Тимошевский
А вам,чубатым,должны все в мире докладывать о своих встречах и даже о телефонных звонках? Не слишком ли вознеслись? ТО 300 млрд. замороженных российских долларов ,оказывается &quot;ваши&quot;,теперь вот Трамп должен вас оповещать о своих действиях.Ну,дебилы блд.
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