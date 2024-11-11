На Украине пожаловались на незнание о звонке Трампа Путину

Виктор Тимошевский

А вам,чубатым,должны все в мире докладывать о своих встречах и даже о телефонных звонках? Не слишком ли вознеслись? ТО 300 млрд. замороженных российских долларов ,оказывается "ваши",теперь вот Трамп должен вас оповещать о своих действиях.Ну,дебилы блд.