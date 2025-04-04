Развитие диалога между Москвой и Вашингтоном, возвращение американских компаний, сотрудничество в Арктике и по редкоземельным металлам. О чем глава РФПИ говорил с руководством США

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев рассказал журналистам о проведенных в Вашингтоне встречах с ключевыми чиновниками администрации президента США Дональда Трампа.
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