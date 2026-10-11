Владимирская область восстановила 80% электроснабжения после атаки БПЛА

После атаки БПЛА без электричества остались 5000 жителей региона, сейчас электроснабжение восстановлено на 80%, тепло и водоснабжение полностью восстановлены.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ПБ ГЕРОФАРМ оснастил...
- A Препараты для леч...
- EP Препараты для леч...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым