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Врач Ширай рассказала, как снизить риск заражения гепатитом

Врач Ширай рассказала, как снизить риск заражения гепатитом

Врач-эпидемиолог Елизаветинской больницы Ольга Ширай напомнила, что гепатиты B и C могут годами протекать без симптомов, а защититься от части инфекций помогают вакцинация, анализы и гигиена, передает PITER.

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